Düzce’ye modern eğitim yuvası… Bakan Uraloğlu’nun katılımıyla açılış törenini gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Düzce’de Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu’nun açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, “Peygamber Efendimizin ‘İlim mü'minin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın’ hadisi şerifi, devletimiz ve milletimiz için adeta bir düstur gibidir. Bu inançla, devlet kurumlarımız imkânlarını eğitim ve öğretim için seferber ederken, hamdolsun hayırsever iş insanlarımız ve milletimiz de boş durmuyor. Okullarımızın eksik gediklerini tamamlamaya yardım ediyor, öğrencilere burs veriyor, okul yaptırıyorlar.” ifadelerini kullandı.

3 BİN METREKARELİK KAPALI ALAN, MODERN DERSLİK VE LABORATUVARLAR

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir’in de eğitim sevdalısı hayırsever iş adamlarından bir tanesi olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, “Kendisi, geçtiğimiz yıl da merhum babası Orhan Özdemir’in adını taşıyan Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi’ni ilçemize kazandırmış. Bugün 3 bin metrekarelik kapalı alanı, modern derslik ve laboratuvarları, son teknoloji eğitim araç-gereçleri, annesi Nezahat Özdemir Hanımefendi’nin adını taşıyan bu güzide İmam Hatip Ortaokuluyla eğitim alanındaki katkılarını bir kez daha gösterdi.” şeklinde konuştu.

Her türlü detayın titizlikle düşünüldüğü bu modern eğitim yuvasını Akçakoca’ya kazandırdığı için kendisine teşekkür eden Bakan Uraloğlu, “Canı gönülden inanıyoruz ki bu eser, ilçemizin eğitim kalitesine önemli bir katkı sağlayacak ve gençlerimizin yetişmesinde bir mihenk taşı olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

“GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE, ANCAK NİTELİKLİ BİR EĞİTİM SİSTEMİYLE VAR OLABİLİR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Hükümetlerinin son 23 yılda eğitime ve insana yapılan yatırımları her zaman ön planda tuttuğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Çünkü biliyoruz ki, güçlü bir Türkiye, ancak nitelikli bir eğitim sistemiyle var olabilir. Bu doğrultuda, 2002 yılında eğitime ayrılan bütçe yalnızca 10,44 milyar lirayken, 2025 yılında bu rakamı 2 trilyon 186 milyar liraya ulaştırdık.” açıklamasında bulundu.

Çağın ihtiyaçlarına cevap veren, beceri odaklı ve milli-manevi değerlerle bütünleşen çok katmanlı bir eğitim metodu izlediklerinin altını çizen Uraloğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Okul ve dersliklerimizin fiziki ve teknik imkânlarını her geçen gün güçlendirdik. Öğretmen yetersizliğinden derslik yetersizliğine kadar birçok probleme el attık. 80 yılda yapılan derslik sayısı kadar derslik inşa ederek, mevcut derslik sayısını ikiye katladık. 60-70 kişilik sınıflarda ders yapılmasına dur dedik. Bugüne kadar 4 milyar 78 milyon adet ders kitabını öğrencilerimize ücretsiz ulaştırarak velilerimizi büyük bir yükten kurtardık. Kütüphane sayımızı 13 bin 851’den 40 bin 944’e, laboratuvar sayımızı 21 bin 849’dan 49 bin 666’ya, spor salonu sayımızı da 2 bin 791’den 12 bin 214’e yükselttik.”

“ÖĞRENCİLERİMİZE 2 MİLYON 407 BİN TABLET BİLGİSAYAR ULAŞTIRILDI, SINIFLARIMIZDA 629 BİN 277 ETKİLEŞİMLİ TAHTA HİZMETE ALINDI”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte FATİH Projesi’ni hayata geçirdiklerini anımsatan Uraloğlu, “Bu kapsamda öğrencilerimize 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar ulaştırıldı, sınıflarımızda 629 bin 277 etkileşimli tahta hizmete alındı. Proje, öğrencilerimizin teknolojiyi daha yakından tanımasına katkı sundu. Derslerde dijital imkânlardan yararlanan çocuklarımız için öğrenme süreçlerinin daha keyifli ve konforlu hale gelmesine katkı sağlamış olduk.” diye konuştu.

BTK AKADEMİ 2 MİLYON 750 BİN KAYITLI KULLANICIYA ULAŞTI

Yine bu doğrultuda, Bakanlığa bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun kıymetli bir parçası olan BTK Akademi’nin de eğitimde fırsat eşitliğini daha da ileriye taşımak için büyük bir çaba gösterdiğini belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“12 ana kategori altında 324 konu başlığında, sertifikalı eğitim sunan bu platform, kişisel gelişimden yapay zekâya, yazılımdan siber güvenliğe kadar geniş bir yelpazede gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Türkiye’nin yerli ve milli en büyük çevrim içi eğitim platformu olarak 2 milyon 750 bin kayıtlı kullanıcıya ulaşmış durumda ve bu sayı her geçen gün büyüyor. Her hafta yaklaşık 6 bin 500 yeni kullanıcıyı bünyesine katıyor. BTK Akademi’nin öğrencilerin sadece bugünü değil, geleceği inşa etmeleri için de güçlü bir köprü vazifesi görüyor.”

“NEZAHAT ÖZDEMİR İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZE HEM İLMİ HEM DE AHLAKİ ANLAMDA EN İYİ EĞİTİMİ SUNACAKTIR”

İmam Hatip okullarının da yalnızca belli bir konuda eğitim veren kurumlar değil; bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında donanımlı, vatan sevgisi, merhamet, adalet ve hak duygusuyla yoğrulmuş nesiller yetiştiren eğitim yuvaları olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu da bu vizyonla, öğrencilerimize hem ilmi hem de ahlaki anlamda en iyi eğitimi sunacaktır.” dedi.

Gençlere de seslenen Bakan Uraloğlu, “Sizler, bu okulda son teknoloji eğitim araç gereçleriyle donatılmış sınıflarda, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle geleceğe hazırlanacaksınız. Ancak şunu unutmayın: sizlerden beklentimiz, yalnızca akademik başarı değil; insana, düşünceye, ahlaka ve kültürel değerlere saygılı, dini ve milli kültürünü özümsemiş, her zaman ve her yerde örnek bireyler olmanızdır.” şeklinde konuştu.

Gençlerin sorumluluklarının bilincinde, vatanına ve milletine adanmış bireyler olarak yetişmesini istediklerini kaydeden Uraloğlu, “Çünkü sizlere emanet ettiğimiz bu ülke, sıradan bir coğrafya değildir. Bu topraklar, bin yıllık mücadelelerin harcıyla yoğrulmuş; Dede Korkutların destanlarıyla, Aziz Mahmud Hüdayilerin hikmetiyle, Hacı Bayramların duasıyla, onların ilim ve irfanıyla nakış nakış işlenmiştir. Her biriniz, bu güzel vatanın geleceğini inşa edecek, ilmin ve irfanın ışığında Türkiye’yi daha ileriye taşıyacaksınız. Bilimde, sanatta, teknolojide, sporda ve aklınıza gelebilecek her alanda, gayretinizle milletimizin göğsünü kabartacak başarılara imza atacağınıza canı gönülden inanıyorum.” diye konuştu.

Uraloğlu, sözlerine son verirken, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.