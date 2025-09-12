Düzce’ye modern tır parkı yapılıyor

Düzce Anadolu Otoyolu Yakabaşı mevkiinde tır parkı tesisi kurulacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, tır parkının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetimi ile Düzce Belediyesi, tır parkı için çalışmalar yapıyor.

Tır parkı, Düzce Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösterecek.

Belediye Başkanı Faruk Özlü ve DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, tır parkının detayları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

DTSO Başkanı Bıyık, tır parkının modern ihtiyaçları karşılayacağını ve ilin ticaret hacmine uygun olacağını açıkladı.

DTSO Başkanı Bıyık, tır parkının modern ihtiyaçları karşılayacağını ve ilin ticaret hacmine uygun olacağını açıkladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye destekleri için teşekkür etti. Tır parkının il ticaret hayatına yeni bir soluk getirmesini hedeflediklerini vurguladı.