Düzce’de 175 köpek yerinde sahiplendirildi

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü veteriner hekimleriyle iş birliği yaparak kırsal yerleşim alanlarını ziyaret ederek yerinde sahiplendirme çalışmaları yürütüyor.

Düzce’de sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesinin önüne geçmek amacıyla başlatılan yerinde sahiplendirme uygulaması kapsamında Düzce Belediyesi ile İl Tarım Müdürlüğü ekipleri iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Sahiplendirilen köpeklere mikroçip takılarak kimliklendirme işlemi yapılıyor ve aynı zamanda kuduz aşısı uygulanıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bugüne kadar yaklaşık 175 köpeğin yerinde sahiplendirildiğini belirtti.

Ekipler ayrıca ziyaret ettikleri bölgelerde vatandaşlara kısırlaştırma hizmeti hakkında bilgilendirme yapıyor. Vatandaşlar, bu hizmetten yararlanmak için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerini arayarak randevu alabiliyor. Haftanın belirli günlerinde ücretsiz olarak kısırlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Düzce Belediyesi, sokak hayvanlarının kontrolsüz çoğalmasının önlenmesi ve onların daha sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürebilmesi için vatandaşları bu hizmete destek vermeye davet etti.

(İHA)

