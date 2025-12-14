HABER

Sivas’ta göçük altında kalan şantiye müdürünün cansız bedenine, 28 gün sonra ulaşıldı

Sivas’ın Divriği ilçesinde Fimar Madencilik’e ait demir madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan şantiye müdürünün cansız bedenine, 28 gün süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı.

Olay, Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Çatlı köyünde faaliyet gösteren Fimar Madencilik firmasına ait açık demir maden ocağında 17 Kasım tarihinde meydana geldi. Açık maden ocağında bir sette yaşanan göçükte, şantiye müdürü Sabri Yıldırım (66) toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçüğün ardından başlatılan ve aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, Sabri Yıldırım’ın cansız bedenine olaydan 28 gün sonra ulaşıldı. Yıldırım’ın cenazesi, olay yerinde yapılacak incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırılacak. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının inceleme yapmak üzere bölgeye gelmesinin beklendiği öğrenildi. Göçükle ilgili soruşturma sürüyor.

Sivas'ta göçük altında kalan şantiye müdürünün cansız bedenine, 28 gün sonra ulaşıldı 3

