Kamerayı açınca evine giren hırsızı gördü, 'çık oradan' diye bağırdı

İstanbul Fatih'te yaşanan bir olay gündem odu. Seyit Ömer Mahallesi’nde 14 Mart Cumartesi akşamı yaşanan olayda, ev sahibi evde olmadığı sırada bir şüpheli daireye girdi.

KAMERAYI AÇINCA, EVİNE GİREN HIRSIZI GÖRDÜ

Ev sahibinin telefonuna gelen bildirim sayesinde durumdan haberdar olan kişi, güvenlik kamerasını açarak hırsızı takip etti.

GÜVENLİK KAMERASINDAN SESLENDİ

Şüpheli, koltuk altları ve çekmeceleri karıştırarak değerli eşya ararken ev sahibi kameradan “Çık oradan” diye seslendi. Bu beklenmedik uyarı, hırsızı kısa süreli panik içine soktu ve daireden bir şey alamadan kaçmasına neden oldu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Ev sahibinin uygulama üzerinden takip ettiği hırsızın odalarda dolaşması ve panik anları, güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır