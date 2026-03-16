Kamerayı açınca evine giren hırsızı gördü, 'çık oradan' diye bağırdı

İstanbul Fatih'te yaşanan bir olayda ev sahibinin telefonuna gelen bildirim, bir hırsızlığın önüne geçti. Evine yerleştirdiği güvenlik kamerasının hareket ve ses işitmesi sonrası gelen bildirimi kontrol eden ev sahibi, kamerayı açınca karşısında hırsızı gördü. Kamera üzerinden 'çık oradan' diye seslenince, hırsız panikleyip evi terk etti.

İstanbul Fatih'te yaşanan bir olay gündem odu. Seyit Ömer Mahallesi’nde 14 Mart Cumartesi akşamı yaşanan olayda, ev sahibi evde olmadığı sırada bir şüpheli daireye girdi.

KAMERAYI AÇINCA, EVİNE GİREN HIRSIZI GÖRDÜ

Ev sahibinin telefonuna gelen bildirim sayesinde durumdan haberdar olan kişi, güvenlik kamerasını açarak hırsızı takip etti.

GÜVENLİK KAMERASINDAN SESLENDİ

Şüpheli, koltuk altları ve çekmeceleri karıştırarak değerli eşya ararken ev sahibi kameradan “Çık oradan” diye seslendi. Bu beklenmedik uyarı, hırsızı kısa süreli panik içine soktu ve daireden bir şey alamadan kaçmasına neden oldu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Ev sahibinin uygulama üzerinden takip ettiği hırsızın odalarda dolaşması ve panik anları, güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adıyaman’da Sakal-ı Şerif’e büyük ilgiAdıyaman’da Sakal-ı Şerif’e büyük ilgi
Ramazan Bayramı'nın popüler ikramlığı ‘şeker’Ramazan Bayramı'nın popüler ikramlığı ‘şeker’

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı! ''En yüksek günlük kazanç''

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

