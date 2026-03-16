Ramazan Bayramı'nın popüler ikramlığı ‘şeker’

Ramazan Bayramı yaklaşırken, vatandaşların ikramlık tercihi bu yıl da şekerden yana oldu. 11 ayın sultanı Ramazan’ın son günlerinde başlayan bayram telaşıyla birlikte şekercilere yoğun ilgi gözlendi.

Ramazan Bayramı'nın popüler ikramlığı ‘şeker’

Ramazan Bayramı yaklaşırken, vatandaşların ikramlık tercihi bu yıl da şekerden yana oldu.

11 ayın sultanı Ramazan’ın son günlerinde başlayan bayram telaşıyla birlikte şekercilere yoğun ilgi gözlendi.

Ramazan Bayramı nın popüler ikramlığı ‘şeker’ 1

Misafirlerine ikramlık hazırlamak isteyen vatandaşlar, bütçelerine uygun şeker, çikolata ve lokum alışverişlerini bayrama kalmadan tamamlamak için çarşıya akın etti.

Ramazan Bayramı nın popüler ikramlığı ‘şeker’ 2

"FİYATLAR EN AZ 120 TL’DEN BAŞLIYOR"

Vatandaşların ikram için en çok şeker aldığını ifade eden esnaf Gökhan İşcan, "Şeker fiyatları kilo bazında en az 120 TL’den başlıyor, bin 200 TL’ye kadar çıkıyor. Vatandaşlar genelde orta kalitedeki 250 TL’lik şekerleri alıyor. Çikolatalar da 600 TL’den başlayıp 2 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu ürünlerde de en çok 700-800 TL bandındaki çikolatalar satılıyor. Ayrıca lokumlar da ilgi görüyor. Lokumlar yine 800 TL’den başlayıp 2 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu ürünlerde de klasik ve sade lokumlar en çok rağbet görüyor. Şu an işler yoğun ancak bayrama yakın işlerin daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.

Ramazan Bayramı nın popüler ikramlığı ‘şeker’ 3

Vatandaşlar ise her bütçeye uygun şeker ve ikramlık bulunduğunu belirterek, alışverişlerini arefe gününe kalmadan tamamladıklarını ifade etti.

Ramazan Bayramı nın popüler ikramlığı ‘şeker’ 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

