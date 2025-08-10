HABER

Düzce’de 440 hızlı sürücü radara girdi

Düzce’de Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde 6 bin 848 sürücü denetlendi bin 523 sürücüye cezai işlem uygulandı. 440 sürücü ise radara girdi.

Düzce’de aşırı hız yapan sürücüler radara yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 6 bin 848 araç, motosiklet ve sürücü denetlendi. Yapılan denetimlerde 440 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 86 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 156 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 95 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 25 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 8 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 17 sürücüye ses ve gürültüden ve 1 sürücüye abart egzozdan olmak üzere toplam bin 523 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Yapılan denetimlerde kusurlu görülen 79 araç ise trafikten men edildiği bildirildi.

