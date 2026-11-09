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Düzce’de otomobil beton bloklara çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan beton bloklara çarptı.

Düzce’de otomobil beton bloklara çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan beton bloklara çarptı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynaşlı-Düzce yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaynaşlı’dan Düzce istikametine seyir halinde olan S.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan beton bloklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada H.T. (65), S.T. (48), H.T. (48) ve A.T. (9) yaralandı. Kazada ağır yaralanan H.T. (60)’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce’de otomobil beton bloklara çarptı: 1’i ağır 4 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Düzce
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