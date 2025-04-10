Düzcelinin en zor zamanında yayında oluyorlar

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, cenaze nakil, gasil, mezar hazırlama ve taziye hizmetlerini hizmet bölgesi içerisinde bulunan 63 mahalle genelinde aralıksız sürdürdü. Müdürlük, 2025 yılının ilk çeyreğinde toplam 474 cenaze nakli gerçekleştirirken, merkez mahalleler özelinde 263 cenazenin mezarının hazırlanmasına katkı verdi. Aynı zamanda 415 cenaze için de gasil hizmeti gerçekleştirdi.

Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS) ile hizmet odaklı hizmet anlayışını vatandaşla buluşturan müdürlük, kabirlerin yerlerinin ve fotoğraflarının bilgisayar ekranında görülebilmesi, aynı zamanda mezarın konumuna kolayca ulaşılabilmesi için sistemin sürekli güncel tutulmasını sağlamak üzere çalışmalarını sürdürdü.

Cenazelerde çadır, tabure, çay kazanı gibi taziye hizmetlerini ücretsiz şekilde ulaştıran müdürlük, bu kapsamda toplam 261 cenaze evine hizmet götürdü. Ayrıca 63 mahalle genelinde bulunan 78 mezarlığın rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra ağaç budama, çalı ve ot temizliğinin de aksatılmadan giderilmesine destek verdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır