Düzenli egzersizin faydaları nelerdir? Düzenli egzersiz yapmanın 5 faydası

Birçok insan düzenli olarak spor yapmanın sağlık açısından faydalarını merak eder. Bu noktada günlük hareket oranını artırmak için uygulanabilecek oldukça basit ve etkili yöntemler vardır. Her gün düzenli yürüyüş yapmak, asansör yerine merdiven kullanmak ya da küçük egzersizlerle bile hareket etmek bu yöntemlerden sadece birkaçıdır. Bu tür günlük aktiviteler genel sağlık durumunu olumlu yönde etkilerken, enerjiyi de yükseltmektedir. düzenli egzersiz faydaları,

Düzenli egzersizin faydaları nelerdir?

Bilimsel araştırmalar, düzenli egzersiz yapan kişilerin zihinsel olarak daha dengeli, daha güçlü ve stres düzeylerinin daha düşük olduğunu göstermektedir. Egzersiz alışkanlığı olan kişilerin daha net düşünebildiği ve olumsuz duygularla daha kolay başa çıktığı gözlemlenir. Bu açıdan düzenli egzersiz faydaları arasında beden sağlığıyla beraber psikolojik sağlık da yer almaktadır.

Düzenli egzersiz yapmanın 5 faydası şu şekilde açıklanabilir:

1. Kalp ve damar sağlığını destekler

Düzenli egzersiz kalbin daha güçlü ve verimli çalışmasını destekler. Çünkü kalp yapısı gereği bir kas olduğundan diğer kaslar gibi çalıştıkça güçlenir. Egzersizle beraber kalbin daha az efor harcayarak daha fazla kan pompaladığı bilinir. Aynı zamanda damarların esnekliğini artırır. Bu da kanın daha rahat dolaşımına yardımcı olur. Kalp ve damar sağlığının iyi olması yüksek tansiyon riskini de azaltır.

Düzenli egzersiz kötü kolesterol seviyesini düşürürken iyi kolesterol seviyesini artırır. Bu dengenin sağlanması damar tıkanıklıkları ve damar sertliği açısından oldukça önemlidir. Sonuç olarak kalp krizi, inme ve diğer kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riski önemli ölçüde azalır.

2. Kas ve kemik sağlığını güçlendirir

Yürüyüş, koşu, yoga ya da ağırlık antrenmanlarının düzenli olarak yapılması kasları ve kemikleri güçlendirir. Yaş ilerledikçe doğal olarak kas ve kemik kaybı meydana gelir. Fakat düzenli egzersiz bu süreci yavaşlatır. Hareket ettikçe kemik hücreleri yenilenir. Bu sayede kemik yoğunluğu artar ve osteoporoz riski düşer.

Güçlenen kaslar yalnızca estetik bir görüntü olarak düşünülmemelidir. Vücudun dengesini sağlaması ve duruşu iyileştirmesi açısından da önemlidir. Dengeli bir vücut yapısı bilhassa ileri yaşlarda düşme ve buna bağlı kemik kırıkları gibi ciddi sağlık sorunlarının önüne geçer.

3. Kilo kontrolüne yardımcı olur

Egzersizin kilo vermeye faydalı olduğu bilinmektedir. Bununla beraber sağlıklı bir şekilde kilo almak isteyenler için de oldukça yararlıdır. Kilo almak isteyen kişilerin kas kütlesini artırması gerekir ve bu da düzenli egzersizle mümkündür. Ağırlık çalışmaları gibi direnç egzersizleri de sağlıklı kilo kazanımında önemli rol oynar.

Kilo vermek isteyenler için düzenli egzersiz metabolizmayı hızlandırır ve vücuttaki yağ yakımını teşvik eder. Egzersizlerin sağlıklı bir diyetle beraber yapılması bu etkileri daha belirgin hale getirir.

4. Bağışıklık sistemini destekler

Düzenli egzersiz vücutta savunma görevini üstlenen beyaz kan hücrelerinin ve antikorların daha hızlı dolaşmasını sağlar. Bu sayede vücut bakteri ve virüslere karşı daha hızlı tepki verir. Enfeksiyonlara yakalanma riski de azalır. Bununla beraber egzersiz stres hormonlarını azalttığından bağışıklık sisteminin baskılanmasını da önler.

5. Ruh halini düzenler ve iyi hissettirir

Fiziksel aktivitenin en belirgin etkilerinden biri de ruh halini iyileştirmesidir. Egzersiz yaparken salgılanan endorfin, vücudun doğal “iyi hissetme” hormonudur. Endorfin hormonu sayesinde stres azalır, kaygı yatışır ve daha pozitif bir ruh hali oluşur. Bu nedenle egzersiz sonrası mutluluk ifadesi sıkça kullanılır.

Uzun süreli stresin etkisiyle salgılanan kortizol hormonunun beden ve zihin sağlığında olumsuz etkiler yarattığı bilinir. Kas gerginliği, baş ağrısı, uykusuzluk gibi sorunlara da yol açabilir. Düzenli egzersiz kortizol seviyesini düşürerek bu olumsuz etkileri azaltır. Kasların gevşemesini sağlar ve daha rahat hissetmeye yardımcı olur.