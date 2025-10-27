HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

E-fatura nedir, kimler kullanabilir?

Teknoloji gitgide daha da ilerlemekte, sanal dünya genişlemeye devam etmekte ve günümüzde birçok işlem internet üzerinden yapılabilir hale gelmektedir. Günlük hayatın bir parçası olan internet üzerinden sadece günlük işlemler değil, resmi işlemler de yapılabilmektedir.

E-fatura nedir, kimler kullanabilir?
Ferhan Petek

Devlete ait kurum ve kuruluşlar günümüzde kendi internet siteleri ve mobil cihazlara indirilebilen uygulamalar aracılığı ile ulaşılabilir hale gelmiştir. E-Devlet sistemi tüm devlet kurumlarını tek bir portal üzerinde toplamıştır ve bütün resmi kurumlara bu sistem üzerinden ulaşılabilmektedir. E-fatura ya da elektronik fatura da bu durumun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Fiziksel olarak fatura, birden fazla türü ile herhangi bir mal ya da hizmetin karşılığı olarak düzenlenmektedir. Herhangi bir alanda ya da sektörde faaliyeti olan mal ya da hizmet veren kişiler mutlaka hizmet ya da mal için fatura düzenlenmelidir. Çeşitli unsurlara dikkat edilerek düzenlenmesi gereken faturalar genel olarak elden teslim edilir ve kağıda basılır.

Fatura, özel ya da tüzel bir kişinin, bir malı ya da hizmeti alıcı olan tarafın bilgilerini alarak düzenlediği resmi bir belgedir. Resmi olarak geçerliliği olabilmesi için de kurallara uygun olarak düzenlenmesi zorunludur. Genel olarak işletmelerin düzenlediği ve en sık kullanılan fatura türleri şunlardır:

  • Satış faturası
  • İade faturası
  • İrsaliyeli fatura
  • Proforma fatura
  • Stopajlı fatura
  • Basılı fatura
  • E-arşiv fatura
  • Kapalı fatura
  • Açık fatura
  • ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) olan fatura
  • Elektronik ya da e-fatura

E-fatura nedir?

E-fatura sistemi ya da elektronik fatura uygulaması, elektronik ortamda düzenlenen, oluşturulan ve gönderilen fatura türleridir. Türkiye’de 2013 yılından bu yana etkin olarak kullanılan e-fatura sistemi resmi geçerliği bulunan bir uygulamadır. Bu fatura türü vergi usul kanununa göre belirlenmiş olan şartları sağlayan her mükellef kişi tarafından kullanılabilmektedir. Kullanılabildiği işlemler ise şunlardır:

  • Alış faturaları
  • Ticari satışlar
  • İade faturaları
  • İhraç faturaları

E-fatura sistemini kimler kullanabilir?

E-fatura sistemini kullanmak için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Kullanılabilmesi için kullanmak isteyen mükelleflerin önceden kayıt olması gerekir. İşletmeler e-fatura sisteminden yararlanabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapmalıdır. Bu sistemi kullanmak Vergi Usulü Kanunu’nun 232. maddesine göre ve bu maddedeki ilgili yönetmeliklere göre belli başlı şartları yerine getiren tüm mükellefler tarafından zorunlu kılınmıştır. Belli şartları sağlayan mükellefler tarafından kullanılabilen e-fatura sisteminin kullanılması zorunlu olduğu durumlar şu şekildedir:

Bir önceki yıl içinde brüt satış hasılatı 5 milyon ve üzerinde olan mükellefler ciro sınırlarını aştığı için e-fatura sistemini kullanmak zorundadır.
Kamu kurumları, anonim şirketler, limitet şirketler, sermayesi paylara bölünmüş olan şirketler, dernekler, vakıflar, kooperatifler gibi hem özel hem tüzel kişiler kullanmak zorundadır.
Gerçek kişilerin zirai, mesleki ya da ricali faaliyetleri nedeni ile gelir vergisi kanununa tabi olan tüm mükellefler belli şartları sağlayarak e-fatura kullanmak zorunda tutulur.
Türkiye’den başka ülkelere mal ya da hizmet ihraç eden tüm mükellefler e-fatura kullanmak zorundadır.

Kullanan kişilere birçok imkan ve avantaj sağlayabilen e-fatura avantajlarından bazıları şunlardır:

  • Kağıt kullanımının azalmasını sağlar.
  • İş süreçleri hızlanır.
  • Maliyetten tasarruf edilir.
  • Faturaların dijital ortamda saklanma avantajı sayesinde kaybolmasının önüne geçer.
  • Kolay bir arşivleme sistemi sağlar.
  • Kullanımı pratik ve kolaydır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mantar yedi hastanelik olduMantar yedi hastanelik oldu
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Anahtar Kelimeler:
fatura
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.