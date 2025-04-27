Yalova'da 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde "Uyuşturucu İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan 10 yıl hapis cezası nedeniyle aranan H.B.K.'nin Kazım Karabekir Mahallesinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucu H.B.K. yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Yalova Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır