HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirne'de Balkan şehitleri anıldı

Edirne'de Balkan şehitleri anıldı

26.03.2025 18:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de Balkan şehitleri anıldı

Şükrü Paşa Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Selimiye Camisi imam hatibi Yusuf Serenli'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ercan Aksu'nun okuduğu duanın ardından, Vali Yunus Sezer ve beraberindekiler şehitliği gezdi, mezarlara karanfil bıraktı.

Tören, Edirne Halk Eğitimi Merkezi'ndeki programla devam etti.

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Müdürü Tolga Ersoy, programda yaptığı konuşmada, Balkan Savaşı'nda tüm olumsuz koşullara rağmen umudunu ve gayretini kaybetmeyen Şükrü Paşa ve kahraman ordusunun şehri canları pahasına savunduğunu, 5 ay 5 gün müdafaanın ardından açlık, salgın hastalıklar ve Selimiye Camisi gibi mukaddes mekanların yıkılmasını önlemek için 26 Mart'ta teslim olduklarını belirtti.

Edirne'de sadece geçmişin değil geleceğin de savunulduğunu anlatan Ersoy, "Edirne'de Şükrü Paşa bu savunmayı o aziz şehitlerimizle yapmamış olsaydı belki biz bugün bu topraklarda tutunamaz olacaktık. Onun için aziz şehitlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Onlar her türlü baskıya, çileye boyun eğmeyerek, direnerek var olma mücadelesi verdi. Edirne yaşadığı işgallerin derin izlerini silse de vefa duygusunu hiçbir zaman yitirmeyecektir." dedi.

Program, öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı "Balkanlar'ın Gözyaşı" konulu piyesle sona erdi.

Programlara, Belediye Başkanı Filiz Gencan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman, gaziler, kurum müdürleri, siyasiler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
CHP'li iki isim hakkında yetkisizlik kararıCHP'li iki isim hakkında yetkisizlik kararı
Samsun’da 2 ton kaçak midye ele geçirildiSamsun’da 2 ton kaçak midye ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin kurultayı için iptal talebinde bulunmuşlardı! Mahkeme kararını verdi

CHP'nin kurultayı için iptal talebinde bulunmuşlardı! Mahkeme kararını verdi

Gündem olan paylaşım! Bir Cumhur İttifakı üyesi CHP'nin adayına oy vermiş

Gündem olan paylaşım! Bir Cumhur İttifakı üyesi CHP'nin adayına oy vermiş

O vekil kim? İmamoğlu operasyonunda yeni detaylar var: “Silivri ve Çatalca’daki arsalar…”

O vekil kim? İmamoğlu operasyonunda yeni detaylar var: “Silivri ve Çatalca’daki arsalar…”

Real Madrid taraftarının göz bebeği Arda Güler'e Premier Lig ekibi resmen talip oldu! "Arda'yı transfer etmek istiyoruz"

Real Madrid taraftarının göz bebeği Arda Güler'e Premier Lig ekibi resmen talip oldu! "Arda'yı transfer etmek istiyoruz"

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

"Camii duvarına pisleyenler..." MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş sözler

"Camii duvarına pisleyenler..." MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş sözler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.