Edirne’de banka şubesinin önünde bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir banka şubesinin önüne bırakılan çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

Edirne’de banka şubesinin önünde bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Rıza Efendi Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir banka şubesinin önüne bırakılan çanta, endişe yarattı. Sahipsiz çantayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemi alıp çevredekileri uzaklaştırdı. Olay yerine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha uzmanları geldi.

Edirne’de banka şubesinin önünde bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı 1

ÇANTA FÜNYEYLE KONTROLLÜ OLARAK PATLATILDI

Özel giysilerini giyen bomba imha uzmanı, çantayı fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Çevredekilerin tedirgin bakışlarla izlediği patlamanın ardından, çantanın içinden kıyafet çıktı. Çanta ve içinden çıkan kıyafetler, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Çanta sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

(DHA)

15 Ağustos 2025
15 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
