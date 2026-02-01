HABER

Edirne’de beklenen yağış başladı

Edirne’de beklenen yağış akşam saatleri itibarıyla etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan yağmurun, ilerleyen saatlerde yerini kara bırakmasının beklendiği bildirildi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kentin en işlek noktalarından Saraçlar ve Çilingirler Caddesi’nde zor anlar yaşadı. Şemsiyesi olmayanlar iş yerlerinin tentelerine sığınırken, bazı vatandaşlar koşarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Öte yandan, Edirne Valiliği de olumsuz hava şartlarına karşı uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ilimizin güney kesimlerinde (Enez, Keşan, İpsala, Meriç ve Uzunköprü çevreleri) rüzgârın saatte 50-70 kilometre hızla esmesinin ve yer yer fırtına şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, 02.02.2026 saat 00.00 ile 23.59 arasında etkili olması öngörülen kuvvetli rüzgâr ve yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: İHA

Edirne
