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Edirne’de devrilen ağaç yolu trafiğe kapattı

Edirne’de aniden yola devrilen ağaç yolu trafiğe kapatırken, yoldan geçen vatandaşlar saniyeyle yara almaktan kurtuldu.Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Menderese Ali Bey Mahallesi’nde yola aniden ağaç devrildi.

Edirne’de devrilen ağaç yolu trafiğe kapattı
Çiğdem Sevinç

Edirne’de aniden yola devrilen ağaç yolu trafiğe kapatırken, yoldan geçen vatandaşlar saniyeyle yara almaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Menderese Ali Bey Mahallesi’nde yola aniden ağaç devrildi. O esnada yoldan geçen vatandaşlar, ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Ağacın yola devrilmesiyle birlikte trafik akışı da durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Trafik polisleri araçları alternatif yollara yönlendirirken, belediye ekipleri de ağacı parçalara bölüp kamyona taşıdı.

Ağacın yoldan kaldırılmasıyla birlikte, trafik normale döndü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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