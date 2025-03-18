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Edirne'de kaybolmuştu, Tekirdağ'da bulundu! 17 yaşındaki lise öğrencisi kız meğerse alıkonulmuş

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.03.2025 15:32
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Edirne'nin Keşan ilçesinde kaybolan lise öğrencisi Sude G. (17), Tekirdağ'da bir evde bulundu. Sude G.’yi alıkoyduğu iddia edilen M.B. (18) gözaltına alındı.

Edirne'de kaybolmuştu, Tekirdağ'da bulundu! 17 yaşındaki lise öğrencisi kız meğerse alıkonulmuş

Keşan Lisesi son sınıf öğrencisi Sude G.'den, 13 Mart'ta okulundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Sude G.'nin ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak kayıp başvurusu yaptı. Sude G.'nin bulunması için sosyal medyadan da çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sude G.'nin, Vakıfiğdemir Mahallesi'nde çobanlık yapan M.B.'nin evinde alıkoyulduğunu belirledi. Eve giden polis ekipleri Sude G.'yi bulurken, M.B. gözaltına alındı. Sude G., işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Aile, kızlarını alıkoyduğu öne sürülen M.B.'den şikayetçi oldu.

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Öte yandan M.B.'nin aileyi telefonla arayarak kendisini genç kızın arkadaşı olarak tanıttığı ve aileye yanlış bilgiler vererek yönlendirmeye çalıştığı iddia edildi. M.B.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Tekirdağ kaçırma
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