Edirne'de kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı

Kaza, Barutluk Mahallesi Kıyık Caddesi üzerinde meydana geldi. Kıyık Caddesi'nden Orduevi istikametine seyir halinde olan Y.D. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 5 araca çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada kamyonet sürücüsü S.K. ile yolcu konumundaki Y.D. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır