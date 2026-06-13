Edirne'de otomobil takla attı: 4 ağır yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 1'i çocuk, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Edirne-Uzunköprü kara yolu Değirmenci köyü mevkisinde meydana geldi. Edirne'den Uzunköprü yönüne giden İ.T. (46) yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

4 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazada sürücü İ.T. ile otomobilde bulunan E.T. (11), Y.T. (18) ve N.T. (49), ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır