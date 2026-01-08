HABER

Edirne'de sağanak yağış, su baskınlarına yol açtı

Edirne'nin Havsa ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırlar su altında kaldı.

Edirne'de sağanak yağış, su baskınlarına yol açtı

Edirne'nin Havsa ilçesinde gün boyu aralıklarla devam eden şiddetli sağanak, Abalar Köyü'nde su baskınlarını beraberinde getirdi. 3 ev ile 3 ahırın su altında kaldığı köyde suların çekilmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı. Baskın nedeniyle evlerde eşyalar, ahırlarda ise depolanan hayvan yemleri ile bazı tarım aletlerinin zarar gördüğü tespit edildi.

Edirne de sağanak yağış, su baskınlarına yol açtı 1

KÖYLÜLER TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPTI

Köy halkından Mehmet Arda, şiddetli sağanak nedeniyle köyde su baskını yaşandığını söyledi. Ahırların ve evlerin sular altında kaldığını belirten Arda, temizlik çalışması yaptıklarını ifade etti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

sel Edirne
