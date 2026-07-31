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Edirne'de silahlı kavga! Yaralılar var

Edirne'nin Keşan ilçesinde emekli polis memuru M.K., tartıştığı komşusu Ahmet K., eşi İkbal K. ve çocukları Cumali K.’yi tabancayla vurarak yaraladı. M.K., polis tarafından gözaltına alınırken, hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ahmet K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Edirne'de silahlı kavga! Yaralılar var

Olay, saat 17.30 sıralarında Keşan ilçesi Yeni Mahalle Belkoop Konutları’nda meydana geldi. İddiaya göre, sitenin bahçesinde oturan Ahmet K., eşi İkbal K. ve oğulları Cumali K. ile komşuları emekli polis memuru M.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evine giren M.K., içeriden aldığı tabancayla yeniden dışarı çıkarak, bahçede bulunan komşularına ateş açtı. Silah sesleri üzerine olay yerinde büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı.

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

M.K., olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alınırken, yaralılar Ahmet K., eşi İkbal K. ve oğulları Cumali K. ise ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, bahçede yaptığı incelemede çok sayıda kovan buldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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