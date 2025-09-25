HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gemici köyündeki askeri yasak bölgede yakalanan D.G. ve M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Gemici köyündeki askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri denetimlerde D.G. ve M.Y'yi yakalamış, yapılan incelemede D.G'nin çeşitli suçlardan 11 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu, M.Y'nin de "dolandırıcılık" suçundan dava dosyası ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlenmişti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandıSamsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Sivas'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandıSivas'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.