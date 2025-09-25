Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gemici köyündeki askeri yasak bölgede yakalanan D.G. ve M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Gemici köyündeki askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri denetimlerde D.G. ve M.Y'yi yakalamış, yapılan incelemede D.G'nin çeşitli suçlardan 11 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu, M.Y'nin de "dolandırıcılık" suçundan dava dosyası ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlenmişti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır