Edirne’de otomobil alev alev yandı

Lalapaşa ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü Mehmet Gündoğan hemen araçtan indi. Saniyeler içinde alev topuna araç, yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, polis ve jandarma ekipleri de çevre güvenliği aldı.

Yangından yara almadan kurtulan sürücü Gündoğan, "Aracı sanayiye tamire getirirken aniden alev aldı. Son anda araçtan inerek canımı kurtardım. Araç saniyeler içinde yandı, söndürmek imkansız hale geldi" dedi.

Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır