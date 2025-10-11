HABER

Edirne’de polis ve gece bekçilerinden şok asayiş denetimi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çok sayıda polis ve gece bekçisinin katılımıyla şok asayiş denetimi gerçekleştirildi. Ekiplerin toplu halde denetim noktasına gidişleri havadan görüntülendi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından polis ve gece bekçilerinin katılımıyla merkez Dilaverbey ve Mithatpaşa mahallelerinde asayiş denetimi gerçekleştirildi. Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan’ın ekiplere başarılar dilemesiyle başlayan denetimde 126 polis görev aldı. Denetimin gerçekleştirileceği mahallelere toplu halde çıkış yapan ekiplerin hareket anı ise havadan görüntülendi. Denetimin gerçekleştirildiği mahallelere gelen ekipler, sokaklarda bulunan vatandaşlara Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Araç sürücülerine ve araçlarda bulunan yolculara yönelik de denetim gerçekleştiren ekipler, şüpheli gördükleri araçlarda arama yaptı.

Edirne’de polis ve gece bekçilerinden şok asayiş denetimi 1

Edirne’de polis ve gece bekçilerinden şok asayiş denetimi 2

Edirne’de polis ve gece bekçilerinden şok asayiş denetimi 3

Edirne’de polis ve gece bekçilerinden şok asayiş denetimi 4

Edirne’de polis ve gece bekçilerinden şok asayiş denetimi 5

Edirne’de polis ve gece bekçilerinden şok asayiş denetimi 6

(İHA)

