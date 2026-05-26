HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Edremit’te kontrolden çıkan otomobil savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil savruldu. Araçta bulunan 4 kişiden 1’i sıkıştığı yerde hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Edremit’te kontrolden çıkan otomobil savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Eroğlan Mahallesi Ülkü Yolu üzeri Edremit-Akçay istikametinde seyir halinde olan otomobil, 9092. Sokak kesişimi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol kenarına savrularak durabildi. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı
İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobilde, kazanın şiddetiyle büyük çapta hasar meydana geldi. Araçta bulunan yolculardan 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken, S.İ. ve İ.İ. isimli iki vatandaş ise demir yığınına dönen otomobilin içinde sıkıştı. Olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için hidrolik kesici aletlerle zamanla yarıştı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan bir kişi kurtarılamadı
Ekiplerin yoğun çabası sonucu sıkıştıkları yerlerden çıkarılan vatandaşlardan İ.İ.’nin, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkışmalı kazadan yaralı olarak kurtarılan S.İ. ile kendi imkanlarıyla araçtan çıkan diğer 2 yaralı, kaza yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden İ.İ.’nin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edremit’te kontrolden çıkan otomobil savruldu: 1 ölü, 3 yaralı 1

Edremit’te kontrolden çıkan otomobil savruldu: 1 ölü, 3 yaralı 2

Edremit’te kontrolden çıkan otomobil savruldu: 1 ölü, 3 yaralı 3

Edremit’te kontrolden çıkan otomobil savruldu: 1 ölü, 3 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum’da bir kurban klasiği: Kaçan kurbanlıklar trafiği birbirine kattıErzurum’da bir kurban klasiği: Kaçan kurbanlıklar trafiği birbirine kattı
Eskişehir’de bayram öncesi geniş çaplı asayiş ve trafik uygulamasıEskişehir’de bayram öncesi geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu en çok ona sinirli: 'Affetmeyeceği tek isim'

Kılıçdaroğlu en çok ona sinirli: 'Affetmeyeceği tek isim'

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Akaryakıta indirim bekleniyor: 26 Mayıs benzin ve motorin fiyatı

Akaryakıta indirim bekleniyor: 26 Mayıs benzin ve motorin fiyatı

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.