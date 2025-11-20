HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Efeler’de kaçak moloz dökümüne 47 bin TL ceza

Aydın’ın Efeler ilçesinde kaçak moloz dökümü yapan kişiye 47 bin lira ceza uygulandı.

Efeler’de kaçak moloz dökümüne 47 bin TL ceza

Efeler Tepecik Mahallesi’nde zabıta ekipleri bir alana kaçak şekilde moloz döküldüğünü tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince 47 bin TL idari para cezası ile cezalandırıldığı bildirildi.
Yetkililer, gelişi güzel moloz dökümünün hem çevre kirliliğine yol açtığını hem de vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirtti. Denetimlerin kentin tüm noktalarında sürdürüldüğü ifade edildi. Zabıta Müdürlüğü, benzer durumların önüne geçmek amacıyla vatandaşları kural dışı eylemlere karşı duyarlı olmaya davet etti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Test ettiği ortaya çıktı! Beklenen özellik sonunda geliyorTest ettiği ortaya çıktı! Beklenen özellik sonunda geliyor
Motosiklet sürücüsünün dikkatsizliği kazaya neden olduMotosiklet sürücüsünün dikkatsizliği kazaya neden oldu

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Daltonlar'dan skandal gövde gösterisi! Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

'Daltonlar'dan skandal gövde gösterisi! Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.