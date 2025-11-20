Efeler’de kaçak moloz dökümüne 47 bin TL ceza

Efeler Tepecik Mahallesi’nde zabıta ekipleri bir alana kaçak şekilde moloz döküldüğünü tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince 47 bin TL idari para cezası ile cezalandırıldığı bildirildi.

Yetkililer, gelişi güzel moloz dökümünün hem çevre kirliliğine yol açtığını hem de vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirtti. Denetimlerin kentin tüm noktalarında sürdürüldüğü ifade edildi. Zabıta Müdürlüğü, benzer durumların önüne geçmek amacıyla vatandaşları kural dışı eylemlere karşı duyarlı olmaya davet etti.