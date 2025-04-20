Ege'de 4.1'lik korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Saat 11.32'de olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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