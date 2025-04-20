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Ege'de 4.1'lik korkutan deprem!

AFAD, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ege'de 4.1'lik korkutan deprem!
Ufuk Dağ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Saat 11.32'de olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi
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