Ege'de 4.1'lik korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Saat 11.32'de olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.