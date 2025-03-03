Ege'deki depremler herkesi tedirgin etmişti! Uzman isim 3 ayrı yeri işaret etti: "7 ve üzeri deprem bekliyoruz"

Son dönemde gözler Ege Denizi'nde art arda yaşanan depremlere çevrildi. Yaşanan sarsıntıların ardından bölgede bazı önlemler alınırken, deprem uzmanı olan Doç. Dr. Bülent Özmen tedirgin eden açıklamalarda bulundu.

Marmara Bölgesi'nde artan gelirim İstanbul için büyük bir tehlike oluştururken, Özmen bölgedeki durumla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu ve İstanbul için 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem uyarısı yaptı. Özmen, Bursa’daki uzun süredir devam eden sükunetin tehlikeyi artırdığına dikkat çekerken, Ankara'nın deprem riski konusunda da endişelerini dile getirdi.

BURSA VE ANKARA'YA DİKKAT ÇEKTİ

Özmen, Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgelerini sıraladı. Özmen, bu bölgelerden birinin Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi’nden geçip Ege Denizi’ne kadar uzanan kısmı, diğerinin ise Erzincan ile Bingöl arasında yer alan Yedisu segmenti olduğunu söyledi. Özmen, Türkiye’nin her bölgesinin deprem riski taşıdığını vurgularken özellikle Bursa ve Ankara’ya dikkat çekti.

BURSA İÇİN 'BÜYÜK BİR DEPREM RİSKİ' UYARISI

Bursa, yıllardır büyük bir deprem yaşamamış olsa da, bu durum bölgedeki tehlikeyi artırıyor. Doç. Dr. Özmen, bölgedeki yeni keşfedilen diri fayların bu riski daha da artırdığına dikkat çekerek, Bursa halkını uyardı. Özmen, fayların kırılmaya yaklaşmasıyla birlikte büyük bir deprem riski oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"ANKARA'NIN DEPREM TEHLİKESİ BEKLENENDEN ÇOK DAHA YÜKSEK"

Ankara, çoğu kişi tarafından deprem riski düşük bir şehir olarak görülse de, Doç. Dr. Bülent Özmen'e göre durum oldukça farklı. Özmen, Ankara çevresindeki fayların, 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, Ankara'nın deprem tehlikesinin beklenenden çok daha yüksek olduğunu açıkladı. Özmen, bu durumu İzmir'deki 2020 depremi örneğiyle açıklayarak, Ankara halkını dikkatli olmaya çağırdı.

"TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 1000 ADET DİRİ FAY BULUNUYOR"

Doç. Dr. Özmen, Türkiye’de yaklaşık 1000 adet diri fay bulunduğunu belirtti. 1992 yılında yapılan MTA açıklamasında bu sayı sadece 135 olarak kaydedilirken, 2012 yılında ise 500'ün üzerinde fay tespit edilmişti. Özmen, bu fayların büyük depremler üretme potansiyeli taşıdığını ve Türkiye'nin her bölgesinin bu riskten etkilenebileceğini söyledi.

MARMARA VE EGE DENİZİ'NDEKİ YÜKSEK DEPREM TEHLİKESİ

Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi’nden Ege Denizi’ne kadar uzanan kısmı, Özmen’e göre büyük bir deprem riski taşıyor. Ayrıca, Erzincan’dan Bingöl’e kadar uzanan Yedisu segmenti de kırılmayı bekleyen faylar ve potansiyel deprem alanlarıyla dikkat çekiyor. Özmen, bu bölgelerde büyük depremler yaşanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğuna vurgu yaptı.

İSTANBUL İÇİN '7 VE ÜZERİ DEPREM' UYARISI

İstanbul'da en son 1766 yılında büyük bir deprem meydana geldi. Bugün ise İstanbul, büyük bir depreme hazırlanmalı. Özmen, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili ve komşu illerle birlikte toplamda 11 ili etkileyebilecek büyük bir deprem riski olduğunu söyledi. Ayrıca, olası bir depremde can ve mal kaybının 6 Şubat depreminde yaşananların 4-5 katına çıkabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

(SPUTNİK)