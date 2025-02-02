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  4. Ege Deniz beşik gibi sallanıyor! Naci Görür'den art arda kritik açıklamalar... Oradaki vatandaşlara uyarılarda bulundu

Ege Deniz beşik gibi sallanıyor! Naci Görür'den art arda kritik açıklamalar... Oradaki vatandaşlara uyarılarda bulundu

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
02.02.2025 15:09
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Ege Denizi'nden art arda yaşanan depremler o bölgelerde yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Bugün Bodrum açıklarında yine 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından en büyüğü 4.4 olan 10 artçı sarsıntı daha yaşandı. Depremlerin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür dünden beri art arda iki paylaşım yaptı. Görür son paylaşımında ise "Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum" dedi.

Ege Deniz beşik gibi sallanıyor! Naci Görür'den art arda kritik açıklamalar... Oradaki vatandaşlara uyarılarda bulundu

Son günlerde Ege Denizi'nde art arda yaşanan sarsıntılar bu bölgelerde yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Ege'de yaşanan hareketlilik komşu Yunanistan'da da tedirginlik yarattı. Sismik Tehlike Değerlendirme Bilimsel Komitesi bir takım önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak uyarı metni yayınladı. Metinde okulların tatil edilmesi ve vatandaşların kapalı alanlardan ve kalabalıklardan uzak durması önerildi.

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EGE DENİZİ'NDE ART ARDA DEPREMLER

Bugün de Bodrum açıklarında meydana gelen 4.7'lik deprem yine vatandaşları tedirgin etti. Bu depremin ardından en büyüğü 4.4 olan 10 artçı sarsıntı daha yaşandı.

UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARILAR

Bu durum bölgede yaşayan vatandaşları oldukça tedirgin ederken, Prof. Dr. Naci Görür burada yaşanan vatandaşlar için önemli bir açıklamada bulundu.

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"EGE KIYILARIMIZDA SÖZ KONUSU YERE YAKIN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATLİ OLMASINI ÖNERİYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, "Arkadaşlar Yunanistan’ın Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nın kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum" dedi.

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"ÜSTTEKİ LEVHANIN EGE KISMI DEVAMLI GERİLİYOR"

Görür dün de yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, bu aralar Santroni Adası NE’sunda çok sayıda depremler (4 boyutunda) oluyor. Helen-Kıbrıs Yayı Dalma-Batma zonunda Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına dalıp tüketilmesiyle üstteki levhanın Ege kısmı devamlı geriliyor. Bu da depremlere neden oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi Bodrum naci görür
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