Ege Denizi beşik gibi! Depremler devam ediyor

Ege Denizi'nde günlerdir devam eden depremler endişe yaratıyor. Depremlerin bir bölümü volkanik adalar grubu olan Santorini’nin çevresinde yoğunlaşan sarsıntıların yanardağ kaynaklı olabileceği iddiaları korkuya neden oldu. Öte yandan Yunanistan'da acil durum tedbirleri alınırken Santorini Adası'nda da olağanüstü hal ilan edildi.

BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 18.22 sırasında bir deprem daha kaydedildi. Depremin derinliği ise 7 kilometre oldu.

AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

AFAD depremin büyüklüğünün 4.8 olduğunu duyurdu.

9 GÜNDE 7 BİN 700'DEN FAZLA DEPREM KAYDEDİLDİ

Yunanistan'da Atina Ulusal ve Kapodistrias Üniversitesi (NKUA) bilim insanları, sadece dokuz günde Santorini ve Amorgos arasında 7 bin 700’den fazla deprem kaydedildiğini açıkladı. Bu durum, popüler turizm destinasyonunda toprak kayması olasılığı konusunda endişelere yol açtı.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA

28 Ocak tarihinden beri yaşanan deprem fırtınasını değerlendiren Kandilli Rasathanesi "Santorini Adası - Ege Denizi Deprem Etkinliği" değerlendirmesini paylaştı. Rasathane tarafından yapılan değerlendirmede Santorini ve çevresinin hem sismik hem de volkanik riskler taşıyan kritik bir bölge olduğunu vurgulandı.

Uzmanlar, bölgedeki sismik ve volkanik olayların sürekli izlenmesi gerektiğini vurgulayarak, depremlerin ve volkanik patlamaların önceden tahmin edilebilmesi için jeofizik, jeokimyasal ve jeodezik araştırmaların artırılmasının önemine dikkat çekti.

TSUNAMİ RİSKİ VAR

Öte yandan açıklamada bölgede meydana gelme olasılığı yüksek olan büyük depremlerin tsunamiye neden olabileceği ve tarihte bunun örneklerinin meydana geldiği de vurgulandı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır