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Ege Denizi'ndeki derem fırtınasıyla ilgili çarpıcı açıklama! Türkiye detayı dikkat çekti... Tsunami uyarısı: 5 metre yüksekliğinde olabilir

07.02.2025 14:21
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Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasını değerlendiren Yoshinori Moriwaki, "7 veya 7,5 büyüklüğüne kadar depremler meydana gelebilir" dedi. Depremin Türkiye'den de hissedileceğini söyleyen Moriwaki hasar oluşmasını beklemediğini aktardı. 5 metre yüksekliğinde Tsunami oluşabileceğini de kaydeden Moriwaki "Etkisi Santorini'den direkt Marmaris tarafına gelebilir. Arada küçük adalar varsa bunlar tsunamiyi engelliyor. Bundan dolayı tsunami yaşanırsa İzmir'e kadar gelemeyecek. Çünkü arada adalar var" dedi.

Ege Denizi'ndeki derem fırtınasıyla ilgili çarpıcı açıklama! Türkiye detayı dikkat çekti... Tsunami uyarısı: 5 metre yüksekliğinde olabilir

Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınası Türkiye ve Yunanistan tarafını ciddi şekilde tedirgin etmiş durumda. Sarsıntılar hala devam ederken, açıklamalar da art arda gelemeye devam ediyor. İzmir'de seminere katılan Yoshinori Moriwaki, Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilikle ilgili görüşlerini paylaştı. Ege Denizi'ndeki son depremlerin başlangıçta 1-2 büyüklüğünde olduğunu ancak zamanla 5,1 ve 5,3 gibi büyüklüklere ulaştığını ifade eden Moriwaki, "Sismik hareketlilik devam edecektir, bu bölgede 7 veya 7,5 büyüklüğüne kadar depremler meydana gelebilir" dedi.

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"TÜRKİYE'DEN HİSSEDİLİR AMA HASAR OLACAĞINI ZANNETMİYORUM"

Bu şiddetteki bir depremin Türkiye'den de hissedileceğini söyleyen Moriwaki "Ama hasar olacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

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"3 İLA 5 METRE YÜKSEKLİĞİNDE TSUNAMİ OLUŞABİLİR"

Santorini Adası'nda büyük bir depremin yaşanmasını durumunu da değerlendiren Moriwaki, "Açık denizde ortalama 3 ila 5 metre yüksekliğinde tsunami oluşabilir. Haritadan baktığımızda tsunaminin etkisi Santorini'den direkt Marmaris tarafına gelebilir. Ama eğer arada küçük adalar varsa bunlar tsunamiyi engelliyor. Bundan dolayı tsunami yaşanırsa İzmir'e kadar gelemeyecek. Çünkü arada adalar var."

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"İSTANBUL'DA BEKLENDİĞİ GİBİ İZMİR'DE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM"

Santorini Adası'nda volkanik patlama yaşanması ihtimaline de değinen Moriwaki, böyle bir durumun Türkiye'ye çok büyük bir etkisi olmayacağını ancak küllerin gelebileceğini kaydetti. Moriwaki, Ege'deki fay hatlarının kısa ve ince olmasından dolayı Santorini'de büyük bir deprem meydana gelmesi halinde İzmir'in fay hattının da tetiklenebileceğini belirterek, "İstanbul'da beklendiği gibi İzmir'de büyük bir deprem beklemiyorum. İzmir'in kendi fay hattı henüz kırılmadı bundan dolayı deprem yaşanabilir ama çok büyük olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

KARŞIYAKA İÇİN ZEMİN UYARISI

Yapı güvenliğine de dikkati çeken Moriwaki, 2000'de yönetmelik değiştiği için bu yıldan önce yapılan binaların zemininin mutlaka kontrol edilmesi ve olumsuzluk varsa iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yumuşak zeminde sıvılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan Moriwaki, "İzmir'de 6, 6,5 şiddetindeki bir depremde Karşıyaka gibi yumuşak zeminli yerlerde eğer yapılar kurallara uygun, doğru düzgün yapılmadıysa deprem daha uzun, sallantı daha çok hissedilir." diye konuştu.

(AA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi tsunami
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