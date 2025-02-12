HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! Ahmet Ercan 'En olumsuz senaryo' diyerek o duruma dikkat çekti: "Kül, taş ve toprakların..."

Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! Ahmet Ercan 'En olumsuz senaryo' diyerek o duruma dikkat çekti: "Kül, taş ve toprakların..."

12.02.2025 12:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınası devam ediyor. Art arda yaşanan sarsıntılar uzman isimlerin de dikkatini bu bölgeye çekti. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depremlerin yanardağ kaynaklı olduğunu yineledi ve "Yazılabilecek en olumsuz senaryo kül, taş ve topakların fırladığı bir patlamanın gerçekleşmesi olabilir. Patlama, 5 ile 7 arasında deprem üretebilir. Depremle birlikte süpürtü (tsunami) dalgaları da oluşabilir" dedi.

Ege Denizi sallanmaya devam ediyor! Ahmet Ercan 'En olumsuz senaryo' diyerek o duruma dikkat çekti: "Kül, taş ve toprakların..."

Ege Denizi'nin Santorini Adası açıklarında 28 Ocak'ta başlayan sismik hareketlilik sonucunda meydana gelen deprem sayısı bin 200'ü geçti.

5.3'LÜK DEPREM KUŞADASI'NDAN HİSSEDİLDİ

Bölgede son olarak pazartesi günü akşam saatlerinde yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem, Kuşadası'nda da hissedildi. Derinliği 17 kilometre olan sarsıntının şu ana kadar kaydedilen en şiddetli deprem olduğu açıklandı.

987

Bölgedeki depremler hala devam ederken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasına yönelik bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Ercan, deprem fırtınasının kökeninin denizin içindeki yanardağ hareketliliğine bağlı olduğunu öne sürdü.

0707

"BU BASKI BÖLGENİN PATLAMASI İÇİN BASINCINI ARTIRIYOR"

Ege Denizi'ndeki Amargos çukuru denen bölgenin, Afrika ve Anadolu kıtaları tarafından da çift taraflı sıkıştırıldığına dikkat çeken Ercan, "Bu durumda Amargos çukuru ya kırılarak ya da yanardağların patlaması sonucu deprem üretebilir. Şu an bölgede yaklaşık 45 kilometre derinden gelen, 2 bin 200 santigrat derece sıcaklığındaki erimiş yüksek kıvamlı magma, yüksek basınçla magma odalarını dolduruyor. Odalara, yaklaşık 250 kilobarlık basınç uyguluyor. Bu baskı, bölgenin patlaması için basıncını artırıyor. Basıncın artması sonucunda da depremler oluşuyor. Bana göre şimdi olan da bu" dedi.

13

"EN OLUMSUZ SENARYO" DİYEREK BU DURUMA DİKKAT ÇEKTİ

Yanardağ patlamasının olması halinde en olumsuz senaryo olarak taş, toprak ve küllerin gökyüzüne fırlayacağını ifade eden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Patlama, 5 ile 7 arasında deprem üretebilir" ifadelerini kullandı.

"TSUNAMİ DALGALARI TÜRKİYE KIYILARINI DA ETKİLEYEBİLİR"

Ercan açıklamasının devamında ise "Depremle birlikte süpürtü (tsunami) dalgaları da oluşabilir Bu dalgalar, bütün Ege'deki adaları, Girit'i, Yunanistan ve Türkiye kıyılarını da etkileyebilir. Geçmişte de bunlar yaşanmış ancak şu an korkulacak bir durum söz konusu değil. Çünkü süpürtü dalgaları Türkiye kıyılarına ulaşana kadar etkisini yitirir" diye konuştu.

"YUNANİSTAN TÜRKİYE'DEN YARDIM TALEP ETSİN"

Kuşadası'ndan Yunanistanlı yöneticilere ve meslektaşlarına da seslenen Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis isimli iki tane sismik araştırma gemimiz var. Yunanistan hükümetine derhal Türkiye'ye başvurup, daha çok araştırma yapmak için bizden yardım istemelerini öneriyorum. Çünkü yaşananlara doğru yorum yapabilmemiz için Yunanistan'dan bilgi akışı son derece sınırlı bir şekilde geliyor. Türkiye, şu an gerekli olan her türlü önlemi alıyor. Herkesin içi rahat olsun" ifadelerini kullandı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi ahmet ercan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ara transfer döneminde Süper Lig kulüpleri kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Liderlik koltuğunda ses getiren Galatasaray var...

Ara transfer döneminde Süper Lig kulüpleri kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Liderlik koltuğunda ses getiren Galatasaray var...

FETÖ elebaşı Gülen öldü ifşalar birbiri ardına geldi! O isim KPSS ve ÖSS sorularının nasıl çalındığını detaylarıyla anlattı

FETÖ elebaşı Gülen öldü ifşalar birbiri ardına geldi! O isim KPSS ve ÖSS sorularının nasıl çalındığını detaylarıyla anlattı

Çile daha bitmedi! AKOM saat vererek duyurdu... İmamoğlu 'kesinlikle' diyerek uyardı

Çile daha bitmedi! AKOM saat vererek duyurdu... İmamoğlu 'kesinlikle' diyerek uyardı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maçın önüne geçen olay! Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'dan ilginç cevap...

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maçın önüne geçen olay! Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'dan ilginç cevap...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'neden' diye sordu, Bilal Erdoğan 'o zaman inelim' dedi! TOGG'da dikkat çeken diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'neden' diye sordu, Bilal Erdoğan 'o zaman inelim' dedi! TOGG'da dikkat çeken diyalog

Esenyurt'ta korkunç cinayet! Eşini boğarak öldürdü

Esenyurt'ta korkunç cinayet! Eşini boğarak öldürdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.