Eğil Belediyesi piknik alanlarının temiz tutulması için 3 dilde uyarı levhaları yerleştirdi

Eğil ilçe sınırları içerisinde yer alan Dicle Barajı kıyısı, Dicle Nehri Selman Mahallesi Piknik Alanı ve Yatır Mahallesi Piknik Alanı bölgelerinde vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir ortamda vakit geçirebilmeleri amacıyla yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu'nun talimatlarıyla harekete geçen ekipler piknik alanlarına çevre temizliği ve duyarlılığa yönelik 3 dilde uyarı levhaları yerleştirdi. Vatandaşların rahatça dinlenip güzel vakit geçirebilmesi için yapılan bu uygulama ile doğanın korunması, çevre bilincinin artırılması ve kamusal alanların ortak sorumluluk duygusuyla kullanılmasının teşvik edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Belediye yetkilileri, "Hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirebilmesi için ilçemizin doğal güzelliklerini korumak hepimizin görevi. Çevremizi temiz tutmak, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli mirastır" ifadelerini kullandı.

Eğil Belediyesi, vatandaşların katkısıyla doğal alanların korunarak daha yaşanabilir bir çevre oluşturulması için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır