Eğil’de çocuklara yönelik hijyen eğitimi düzenlenecek

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik hijyen eğitimi düzenlenecek.

Eğil Belediyesi, Işıklı Köyü İlkokulu öğrencilerine yönelik hijyen eğitimi düzenleyecek, Ekipler aynı gün, Konak köyü ve mezrasında yaşayan tüm vatandaşlara okul bahçesinde ücretsiz sağlık taraması hizmeti sunacak. Konu ile ilgili bilgi veren Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, öğrencilerin yarınlar için çok önemli olduğunu belirterek çocuklar için hijyen eğitimi düzenleyeceklerini söyledi. Başkan Seydaoğlu, ‘’Işıklı Köyü İlkokulunda öğrencilerle buluşup hijyen konusunda miniklerimize eğitim vereceğiz. Aynı gün Konak köyünde ce mezralarında yaşayan tüm vatandaşlarımız için de ücretsiz sağlık taraması etkinliğimiz olacak. Hem çocuklarımız hem de büyüklerimiz bizler için çok önemlidir. Belediye olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır
