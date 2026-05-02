HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eğirdir gölünde kaçak avcılık: 100 kilo sazan yeniden bırakıldı

Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimlerde kaçak avcılık yapan 2 kişi yakalandı. Ele geçirilen sazan balıkları göle yeniden bırakıldı.

Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde yasa dışı avcılara geçit verilmedi.

Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri tarafından 30 Nisan-1 Mayıs 2026 tarihleri arasında gölde kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde göle yasa dışı şekilde bırakıldığı tespit edilen toplam 800 metre uzunluğundaki uzatma ağı ekipler tarafından toplanarak 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında el konuldu.

100 KİLO SAZAN BALIĞI YENİDEN BIRAKILDI

Denetimler kapsamında Eğirdir ilçesine bağlı Barla Boyalı mevkiinde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslar hakkında idari para cezası uygulanmak üzere işlem başlatıldı.

Öte yandan yasa dışı avlandığı belirlenen yaklaşık 100 kilogram sazan balığı ekipler tarafından canlı olarak yeniden Eğirdir Gölü’ne bırakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Su Ürünleri Eğirdir denetim jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.