"Eğitim" temalı fotoğraf yarışmasında Türkiye birincisi belli oldu

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık teknikeri İsmail Aybey’in eseri, ülke genelinde düzenlenen "Eğitimden Bir Kare" konulu fotoğraf yarışmasında yaklaşık 2 bin eser arasından birinci seçildi.Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde sağlık teknikeri olarak görev yapan İsmail Aybey, ülke genelinde düzenlenen, "Eğitimden Bir Kare" konulu fotoğraf yarışmasında büyük bir başarıya imza atarak Türkiye birincisi oldu.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık teknikeri İsmail Aybey’in eseri, ülke genelinde düzenlenen "Eğitimden Bir Kare" konulu fotoğraf yarışmasında yaklaşık 2 bin eser arasından birinci seçildi.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde sağlık teknikeri olarak görev yapan İsmail Aybey, ülke genelinde düzenlenen, "Eğitimden Bir Kare" konulu fotoğraf yarışmasında büyük bir başarıya imza atarak Türkiye birincisi oldu.

Eğitimin değerine dikkat çekmek, eğitim çalışanlarının fedakârlıklarını görünür kılmak, eğitimcilerin çarpıcı hikâyelerini fotoğraf sanatı aracılığıyla aktarmak ve fotoğraf sanatına ilgi duyan eğitim çalışanlarını desteklemek amacıyla Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından düzenlenen yarışmanın jüri toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN 2 BİN FOTOĞRAF KARESİ DEĞERLENDİRİLDİ

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayı ve iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın seçici kurulunda, TFSF Başkanı Mehmet Kılıçoğlu’nun yanı sıra fotoğraf sanatçıları Fırat Yurdakul, Feyzullah Tunç, Hamit Yalçın, Mustafa Binol, Ragıp Sarı ve Elif Öztürk yer aldı.

Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen yaklaşık 2 bin fotoğraf karesi, jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirilirken, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık teknikeri İsmail Aybey, "Merkezefendi Cami Yansıma" adlı eseriyle birincilik ödülüne layık görülürken, Aybey’in bayrak isimli çalışması da sergileme ödülü kazandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Manisa yarışma fotoğraf sergisi
