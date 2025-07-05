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Eğriçimen Yaylası'nda soğuk hava etkili oluyor! Isınmak için soba yaktılar

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Eğriçimen Yaylası'nda soğuk hava etkisini sürdürüyor. Yaylada yaşayan bazı vatandaşlar evlerinde soba yakarak ısınmaya çalıştı.

Eğriçimen Yaylası'nda soğuk hava etkili oluyor! Isınmak için soba yaktılar

Koyulhisar ilçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düşerken, sağanak etkili oluyor.

Yaz mevsimini Eğriçimen'de geçiren bazı vatandaşlar yayladaki evlerinde soba yakarak ısınmaya çalıştı.

Eğriçimen Yaylası nda soğuk hava etkili oluyor! Isınmak için soba yaktılar 1

Yaz tatilini yaylada geçiren Mert Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylanın her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Temmuz ayı olmasına rağmen yaylada soğuk havanın etkili olduğunu belirten Zafer, birçok evde vatandaşların soba yakarak ısınmaya çalıştığını ifade etti.

Sıcak yaz aylarında serin havasıyla tercih edilen Eğriçimen Yaylası, diğer mevsimlerde de günübirlik ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Otel, lokanta, çay evi ve piknik alanlarıyla günübirlik ziyaretçilere hizmet verilen 1800 metre rakımlı yaylaya gelenler, doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Yaylada bazı vatandaşlar da hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Sivas
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