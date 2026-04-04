Egzaması olan bebekler için altın değerinde tavsiyeler

Günümüzde değişen çevresel faktörler ve yaşam koşulları, çocukluk çağı hastalıklarının haritasını da yeniden çiziyor. Hastanelerin çocuk polikliniklerine yapılan başvurularda, halk arasında egzama olarak bilinen atopik dermatit vakalarındaki artış dikkat çekiyor. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Al, özellikle bebeklerde yüz, kol ve bacaklarda görülen kuruluk ile kaşıntının ailelerin en sık karşılaştığı şikâyetler arasında yer aldığını söyledi.

Egzaması olan bebekler için altın değerinde tavsiyeler
Gökçen Kökden

Son yıllarda bebeklerde hızla artan egzama vakaları, ailelerin en büyük sağlık endişelerinden biri haline geldi. Cilt kuruluğu ve şiddetli kaşıntıyla kendini gösteren bu rahatsızlık, cildin koruyucu bariyerini zayıflatarak çocukları farklı alerjilere karşı tamamen savunmasız bırakıyor. Aileler ise çocuklarını korumak isterken onları gereksiz diyetlere sokarak aslında çok daha büyük bir hataya düşüyor.

Egzaması olan bebekler için altın değerinde tavsiyeler 1

Doç. Dr. Serdar Al, ezbere yapılan besin kısıtlamalarının çocuklarda alerji riskini azaltmak yerine daha da artırdığına dikkat çekiyor. Doç. Al, kulaktan dolma diyetler yerine doğru nemlendirme ve mutlaka alerji uzmanı kontrolünün hayati önem taşıdığını vurguluyor.

CİLT BARİYERİ ZAYIFLIYOR

Egzaması olan bebekler için altın değerinde tavsiyeler 2

Çocukluk çağı egzamasının artık çok daha yaygın görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Al, “Egzamayı bebeklerin özellikle yüzünde, kollarının dış yüzeylerinde, omuzlarında, boyun bölgesinde ve bacaklarında sıkça görüyoruz. Cilt kuruluğu, kaşıntı ve kızarıklık en belirgin bulgular. Tedavinin en önemli parçası ise cildi düzenli şekilde nemli tutmaktır. Bebeklerde egzama sıklığı geçmiş dönemlere kıyasla artış gösteriyor. Çevresel faktörler, cilt bariyerindeki zayıflık ve alerjik yatkınlığın etkisi yüksek. Egzaması olan kişilerde cilt bariyeri zayıftır. Normalde cildi dış etkenlerden koruyan bu bariyer görevini tam yapamayınca alerji gelişimine daha yatkın hale gelirler” diye konuştu.

BESİN ALERJİSİ EGZAMAYI AĞIRLAŞTIRABİLİR

Egzamanın hafif, orta ve ağır olmak üzere farklı evreleri olduğunu dile getiren Doç. Dr. Al “Özellikle orta ağır egzama vakalarında besin alerjisi tabloya eşlik edebiliyor. Bu nedenle bu çocukların alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Egzaması olan çocuklarda gereksiz yere besin kısıtlandığını ve alerji mamalarının erken başlandığını görüyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Bir besinden ne kadar çok kaçınırsanız, özellikle egzaması olan çocuklarda besin alerjisi gelişme ihtimali o kadar artar” ifadelerini kullandı.

ÖMÜR BOYU KALABİLİR!

Egzaması olan bebekler için altın değerinde tavsiyeler 3

Egzamanın çoğu çocukta 2 yaşına kadar devam edebildiğini, ancak bazı bireylerde ömür boyu sürebileceğini dile getiren Doç. Dr. Al, “Egzaması olan küçük bebekler ilerleyen dönemde alerji geliştirmeye daha yatkındır. Ev tozu alerjisi gibi sorunlar zamanla tabloya eklenebilir” diyerek sözlerini tamamladı.

