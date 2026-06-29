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Ehliyet için başvurmuştu! Direksiyon sınavı gece yapılacak

Ehliyet almak için Ankara'da başvuru yapan kseroderma pigmentozum hastası bir kişinin talebi KDK girişimiyle çözüldü. Teorik sınava akşam saatlerinde girerek başarılı olan şahıs, direksiyon sınavına da güneş battıktan sonra alınacak.

Ehliyet için başvurmuştu! Direksiyon sınavı gece yapılacak

Ankara'da sürücü ehliyeti alabilmek için kursa yazılan kseroderma pigmentozum hastası bir kişi, kurs yetkililerine hastalığı hakkında bilgi vererek yardımcı olunmasını istedi.

ÖNCE REDDEDİLDİ

Bu kapsamda teorik sınava akşam saatlerinde girmesi sağlanan vatandaş, sınavı başarıyla geçti. Direksiyon sınavının da akşam yapılmasını isteyen vatandaşın talebi, "direksiyon sınavının 09.15-17.25 saatleri arasında yapılabileceği" gerekçesiyle reddedildi.

Ehliyet için başvurmuştu! Direksiyon sınavı gece yapılacak 1

Bunun üzerine KDK'ye başvuran kişi, güneş ışığına doğrudan maruz kalmasının ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtti.

Hastalığıyla ilgili yüzde 80 engelli sağlık kurulu raporu bulunduğunu ifade eden başvurucu, direksiyon sınavının sağlık durumuna uygun olarak güneş tamamen battıktan sonra yapılmasını istedi.

Ehliyet için başvurmuştu! Direksiyon sınavı gece yapılacak 2

SINAVI GÜNEŞ BATTIKTAN SONRAKİ SAATLERDE YAPILACAK

Başvuru üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ilgili birimleriyle temasa geçen KDK, vatandaşın mağduriyetini çözüme kavuşturdu.

Ehliyet için başvurmuştu! Direksiyon sınavı gece yapılacak 3

Müdürlük, başvurucunun direksiyon sınavının kasım-aralık arasında ve güneş battıktan sonraki saatlerde yapılmasının planlandığını bildirdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Ankara Ehliyet
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