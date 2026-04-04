Ehliyet sınavında joker aday operasyonu: 14 tutuklama

TOKAT ve Şanlıurfa’da yazılı ehliyet sınavına kimlik fotoğraflarını değiştirerek joker adayları soktukları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 14’ü tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yazılı ehliyet sınavını geçemeyen kişilerin yerine joker adayların sınava sokulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Niksar ilçesi ve Şanlıurfa’da son 4 yıla ait sınav evraklarını inceleyen ekipler 5’i organizatör 12’si joker aday olmak üzere 17 kişiyi tespit etti.

Tokat ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınarak dün Tokat’a getirildi.

KAYIP BAŞVURUSU YAPARAK KİMLİK FOTOĞRAFLARINI DEĞİŞTİRMİŞLER

Şüphelilerin sınavı geçemeyen kişilerin kimliklerini ‘kayıp’ başvurusu yaptırtarak yenilettikleri yenileme işlemi sırasından nüfus müdürlüğüne verilecek fotoğraflar üzerinde yapay zeka destekli programlarla oynadıkları, aday ile joker adayın fotoğrafının birbirine benzeterek nüfus müdürlüğüne verdikleri belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 2’si adli kontrol 1’i ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

