HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ehliyeti 2043’e kadar alınan sürücüye çakar ve koyu filmden 316 bin TL ceza

Samsun’da ehliyeti 2043’e kadar elinden alınan sürücü, usulsüz çakar lamba ve koyu cam filmiyle yakalandı. Sürücüye toplam 316 bin TL ceza kesildi.

Ehliyeti 2043’e kadar alınan sürücüye çakar ve koyu filmden 316 bin TL ceza

Samsun’un Havza ilçesinde trafik ekipleri, ehliyeti 2043 yılına kadar elinden alınmış olmasına rağmen araç kullanmaya devam eden bir sürücüyü önemli ihlaller yaparken yakaladı. Dün akşam saatlerinde Samsun-Ankara kara yolunda 31 ARY 691 plakalı aracın usulsüz çakar lamba ile seyir halinde olduğu tespit edildi.

Ehliyeti 2043’e kadar alınan sürücüye çakar ve koyu filmden 316 bin TL ceza 1

Sürücüyü durduran ekipler yapılan kontrolde sürücü Fatih K.’nin sürücü belgesine daha önceden 2043 yılına kadar geçici olarak el konulduğunu tespit etti. Ayrıca aracın ön camında yasak olan koyu renkli cam filmi bulunduğu belirlendi. Toplamda 315 bin 865 TL idari para cezası uygulanan araç 30 gün süreyle de trafikten men edildi.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin’de kaçak tütün ve 65 adet sigara sarma makinesi ele geçirildiMersin’de kaçak tütün ve 65 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi
Kaza yapan otomobil refüje çarpıp durabildiKaza yapan otomobil refüje çarpıp durabildi

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.