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  4. Ekipler harekete geçti! 3 milyon liralık kaçak saatler ele geçirildi

Ekipler harekete geçti! 3 milyon liralık kaçak saatler ele geçirildi

11.03.2025 09:52
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 2 iş yerine yaptığı operasyonda 3 milyon 232 bin TL değerinde gümrük kaçağı taklit kol saati ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ekipler harekete geçti! 3 milyon liralık kaçak saatler ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Şehitkamil ilçesinde M.N.V. ve M.C. isimli şüpheli şahısların işyerlerine baskın yapıldı. Şüpheli şahıslara ait iş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 3 milyon 232 bin TL olan 404 adet gümrük kaçağı taklit kol saati ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Gaziantep
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