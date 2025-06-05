Ekmek alıp eve gidiyordu! 92 yaşındaki adamın feci ölümü: Çöp kamyonunun altında can verdi

Olay, Bahçeli Mahallesi Kurtuluş Caddesi semt pazarı yanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, semt pazarı yakınında oturan 92 yaşındaki Ali Kuş ekmek almak için evinden çıktı. Semt pazarı karşısındaki marketten ekmeğini alan yaşlı adam tekrar evine doğru yürürken, pazar yanında park halinde duran Aksaray Belediyesine ait çöp kamyonunun önünden geçmek istedi. Ali Kuş, kamyonun önünden geçerken çöp kamyonunun sürücüsü B.A.K. (50) yaşlı adamı fark etmeyip gaza bastı. Çöp kamyonun altında kalan yaşlı adam olay yerinde can verirken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Belediye çöp kamyonu sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır