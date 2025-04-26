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Ekmek satışında ayrıcalık tepki çekti

Mardin’in Mazıdağı ilçesinin DEM Partili Belediyesi’ne ait halk ekmek fırınında üretilen ekmeklerden vatandaşlara maksimum 3-4 tane verilirken, fırın önüne gelen bir vatandaşın torbalarla ekmek alıp aracına koyup gitmesi ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu.Mazıdağı Belediyesi, fırında ürettikleri ekmekleri vatandaşlara satıyor.

Ekmek satışında ayrıcalık tepki çekti
Çiğdem Sevinç

Mardin’in Mazıdağı ilçesinin DEM Partili Belediyesi’ne ait halk ekmek fırınında üretilen ekmeklerden vatandaşlara maksimum 3-4 tane verilirken, fırın önüne gelen bir vatandaşın torbalarla ekmek alıp aracına koyup gitmesi ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Mazıdağı Belediyesi, fırında ürettikleri ekmekleri vatandaşlara satıyor. Bir kişiye maksimum 3-4 ekmek satışı yapılırken, fırının önüne gelen bir vatandaşın araca torbalarla ekmek doldurup gitmesi tepkilere neden oldu. O anları gören bir vatandaş yaşananları telefonun kamerası ile kaydetti. O görüntüler sosyal medyada paylaşılması üzerine vatandaşlar, DEM Partili belediyeye tepki gösterdi.
Göreve başladığı ilk günlerde makam odasını binlerce TL’ye dizayn eden DEM Partili Belediye Başkanı Kudret Uçuk, Dünya Gazeteciler gününde ise bir gazeteciyi tehdit etmekle gündeme gelmişti. Sürekli skandallarla anılan Uçuk, Halk Kütüphanesini kapatma talebinde bulunmuş, durum tepki toplamıştı. Halk ekmek fırınında ürettikleri ekmeğin içinden eldiven çıkmış vatandaşlardan yine tepki almıştı. Geçtiğimiz günlerde ise bozdukları yollara parke taşı döşemek yerine, su dökmeyi tercih etmişti. İlçede sürekli vatandaşlardan tepki toplayan Uçuk, kayyumun yaptığı tekstil fabrikasını da hizmete açmadı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ekmek
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