Fon skandalı Türkiye'nin en önemli gündem başlıkları arasındaki yerini koruyor. Konuyla ilgili olarak her gün yeni gelişmeler yaşanırken, fon soruşturması kapsamında tutuklanan TERA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Parlakaç'ın ifadesindeki detaylar dikkat çekti.

TUTUKLU BULUNAN GÜRKAN PARLAKAÇ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan TERA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Parlakaç'ın ifadesi ortaya çıktı.

EKONOMİ GAZETECİLERİNE 100 BİN DOLAR VE LÜKS HEDİYE İDDİASI

26 Eylül'de tutuklanan Parlakaç, ifadesinde ekonomi alanında haber yapan gazetecilere yönelik bazı iddialarda bulundu. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Parlakaç, bu gazetecilere 100 bin dolar para ve pahalı hediyeler gönderildiğini öne sürdü.

ÇANTA VE MÜCEVHERLER HEDİYE OLARAK GÖNDERİLMİŞ

Parlakaç, bu hediyelerin arasında çanta ve mücevherlerin bulunduğunu iddia etti.

İDDİALARLA İLGİLİ GERİYE DÖNÜK İNCELEMELER SÜRÜYOR

TERA, Pusula gibi milyar TL’lik vurguncuların bazı ekonomi gazetecilerine düzenli olarak 100’er bin dolar ve pahalı saat mücevher gönderdiği iddia edildi. Geriye dönük olarak söz konusu iddialara ilgili incelemeler devam ediyor. Kamuoyu fon çetelerini öven vurgunu görmezden gelen gazetecilerin kimler olduğunu merak ediyor.