HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ekranlara dönmeyişi merak uyandırmıştı! Halk TV'de sürpriz ayrılık: İsmail Küçükkaya kanala veda etti

Haber ekranlarının tanındık simalarından İsmail Küçükkaya'dan sürpriz bir haber geldi. Küçükkkaya, yıllardır çalıştığı Halk TV ile yollarını ayırdı. Ünlü gazeteciden yeni bir kanalla anlaşıp anlaşmadığına ilişkin de açıklama geldi.

Ekranlara dönmeyişi merak uyandırmıştı! Halk TV'de sürpriz ayrılık: İsmail Küçükkaya kanala veda etti

Gazeteci İsmail Küçükkaya Halk TV'den ayrıldığı haberlerini doğruladı. "Yeni Bir Sabah" adlı sabah haberleri programını sunan Küçükkaya, yaz tatilinin ardından ekranlara dönmemişti.

"KARŞILIKLI MUTABAKAT SONUCUNDA ORTAK KARAR ALINDI"

T24'e konuşan İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldığını söyledi. Kanal yöneticilerine teşekkür eden Küçükkaya, "Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

Ekranlara dönmeyişi merak uyandırmıştı! Halk TV de sürpriz ayrılık: İsmail Küçükkaya kanala veda etti 1

İSMAİL KÜÇÜKKAYA BAŞKA BİR KANALA GEÇECEK Mİ?

Yeni dönemde Now TV, Sözcü TV, Habertürk veya TV100 kanallarından birinde seyirciyle buluşacağı, hatta TV100 ile anlaştığı öne sürülen Küçükkaya, "Herhangi bir yerle anlaşmış değilim. Birkaç teklif var. Şu an değerlendirme aşamasındayım" dedi. Küçükkaya, görüşme hâlinde olduğu kanallara ilişkin bilgi vermedi.

Ekranlara dönmeyişi merak uyandırmıştı! Halk TV de sürpriz ayrılık: İsmail Küçükkaya kanala veda etti 2

İsmail Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV’den Halk TV’ye transfer olmuş ve "Yeni Bir Sabah" programıyla sabah kuşağında izleyiciyle buluşmaya başlamıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan yeni adli yıl mesajıİYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan yeni adli yıl mesajı
Kira tartışması kanlı bitti! AVM müdürü göğsünden bıçaklandı...Kira tartışması kanlı bitti! AVM müdürü göğsünden bıçaklandı...

Anahtar Kelimeler:
Halk TV ismail küçükkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Milli yıldız için 20 milyon Euro'nun üstünde teklif geldi

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Milli yıldız için 20 milyon Euro'nun üstünde teklif geldi

Yer: Adana! Baskın sırasında 4 kadınla birlikte gizli geçidi kullandı: O anlar kamerada!

Yer: Adana! Baskın sırasında 4 kadınla birlikte gizli geçidi kullandı: O anlar kamerada!

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Saksıdaki çiçeği fırlatmasıyla gündem olan Hakkı Alkan'dan yeni açıklama: Samet Jankovic'in avukatı 5.5 milyon istedi

Saksıdaki çiçeği fırlatmasıyla gündem olan Hakkı Alkan'dan yeni açıklama: Samet Jankovic'in avukatı 5.5 milyon istedi

İstanbul'da trafik çilesine yeni ayar

İstanbul'da trafik çilesine yeni ayar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.