Ekranlara dönmeyişi merak uyandırmıştı! Halk TV'de sürpriz ayrılık: İsmail Küçükkaya kanala veda etti

Gazeteci İsmail Küçükkaya Halk TV'den ayrıldığı haberlerini doğruladı. "Yeni Bir Sabah" adlı sabah haberleri programını sunan Küçükkaya, yaz tatilinin ardından ekranlara dönmemişti.

"KARŞILIKLI MUTABAKAT SONUCUNDA ORTAK KARAR ALINDI"

T24'e konuşan İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldığını söyledi. Kanal yöneticilerine teşekkür eden Küçükkaya, "Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA BAŞKA BİR KANALA GEÇECEK Mİ?

Yeni dönemde Now TV, Sözcü TV, Habertürk veya TV100 kanallarından birinde seyirciyle buluşacağı, hatta TV100 ile anlaştığı öne sürülen Küçükkaya, "Herhangi bir yerle anlaşmış değilim. Birkaç teklif var. Şu an değerlendirme aşamasındayım" dedi. Küçükkaya, görüşme hâlinde olduğu kanallara ilişkin bilgi vermedi.

İsmail Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV’den Halk TV’ye transfer olmuş ve "Yeni Bir Sabah" programıyla sabah kuşağında izleyiciyle buluşmaya başlamıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır