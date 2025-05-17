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Ekrem İmamoğlu'ndan bakan Mehmet Şimşek'e sert sözler: "Bu lekeden kurtulamayacaksınız"

İBB'ye yönelik soruşturmalarda gözaltına alınan ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, enflasyona ilişkin rakamlar paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i sert sözlerle eleştirdi. İmamoğlu, "Tarih sizi “faize karşıymış gibi görünen en büyük faizciler” olarak yazacak." ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan bakan Mehmet Şimşek'e sert sözler: "Bu lekeden kurtulamayacaksınız"
Mustafa Fidan

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Mehmet Şimşek'e sert sözler. Enflasyon rakamlarının beklenti tahminlerinden daha iyi olduğuna yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek'in sözlerini değerlendiren İmamoğlu, Şimşek'i "Bu lekeden kurtulamayacaksınız" sözleriyle eleştirdi.
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ENFLASYONLA İLGİLİ PAYLAŞIM SONRASI SERT SÖZLER

Resmi sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği için @CBAdayOfisi kullanıcı adlı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"TARİH SİZİ 'EN BÜYÜK FAİZCİLER' OLARAK YAZACAK"

"Tarih sizi “faize karşıymış gibi görünen en büyük faizciler” olarak yazacak.

Yönettiğiniz bütçeden Nisan ayı itibarıyla faize aktardığınız kaynak, geçen seneye göre %99 artmış. Buna karşın gelir artışı %50’de kalmış.

İlk dört ayda, 2025 yılının bütçe açığı tahmininin yarısına ulaşmışsınız.

Geçinemez hale soktuğunuz çiftçiye gecikmeli bir biçimde ödediğiniz destek bu senenin toplamında 135 milyar TL olacak, ama kapılarına gidip el açtığınız tefecilere sadece ilk 4 ayda 725 milyar TL transfer yapmışsınız.

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Faizcilere verdiğiniz bu para yetmezmiş gibi bir de kapı arkasında planladığınız 19 Mart darbesinden sonra, 55 milyar dolar rezerv yakıp, Merkez Bankası faizini %49’a taşıttınız.

Tefecileri ihya ederken, ülkenin üreticisini %70 faizli kredi borcuna mahkûm ettiniz. Türkiye’nin gece gündüz alın teriyle üreten, istihdam yaratan KOBİ’lerini, sanayicisini, esnafını, emekçisini bozuk para gibi harcadınız.

Tarih sizi “16 milyon seçmenin iradesine uyduruk suçlamalarla yapılan 19 Mart darbesinin finans ayağı” diye hatırlayacak.

Bu lekeden asla kurtulamayacaksınız. Bu da size dert olsun.

Ekrem İmamoğlu"

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Enflasyon Ekonomi Mehmet Şimşek
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