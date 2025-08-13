Ekrem İmamoğlu'ndan çarpıcı açıklama! “Eğer adaylığım engellenirse..." diyerek yapacaklarını açıkladı

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve görevden alınan Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığının resmi olarak engellenmesi halinde muhalefet tarafından aday gösterilecek alternatif adayı destekleyeceğini açıkladı.

"GEREKİRSE BAŞKA BİR İSİM ÖNE ÇIKAR"

İmamoğlu, Bloomberg’e danışmanları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir. Gerekirse başka bir isim öne çıkar, ama o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür” ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında Batılı ülkeleri de eleştiren İmamoğlu, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü savunduklarını iddia eden bazı ülkelerin Türkiye’deki demokratik gerilemeye karşı sessiz kalmasını “pragmatizm değil, miyopluk” olarak nitelendirdi ve bu tutumun “tehlikeli” olduğunu söyledi.

ÖZEL: “EN DOĞRU ALTERNATİF BELİRLENİR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise T24’e verdiği röportajda, Ekrem İmamoğlu’nun şu an partinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve resmi başvuru süreci tamamlanana kadar bu durumun değişmeyeceğini söyledi.

Özel, “15,5 milyon kişi oy verdi. Ömrü boyunca CHP’nin kapısından geçmemiş kişiler de dayanışma içinde Ekrem İmamoğlu’na oy verdi. Hukuki ve siyasi şartları zorlayacağız. Aday olamadığı bir durumda ise alternatif en doğru aday belirlenir” dedi.