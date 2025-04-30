Ekrem İmamoğlu'ndan cezaevinde ilk kare: Ailesi açık görüşte ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğraf karesi basına yansıdı. Odatv'nin haberine göre, Ekrem İmamoğlu ailesiyle açık görüşte bir araya geldi.

AİLESİ ZİYARET ETTİ

İmamoğlu ile görüşmeye eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu geldi. Ayrıca fotoğrafta İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu da yer aldı. İmamoğlu’nun kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu’nun da açık görüşte ziyarete geldiği görüldü.

HAKİM KARŞISINDAKİ İLK KARESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

11 Nisan'da Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısındaki görüntüsü ortaya çıkmıştı.