Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: "Önce aday, sonra..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhubaşkanı adayının belirlenmesi için parti içinde ön seçim yapacağını ifade etmişti. ABB Başkanı Mansur Yavaş bu karara 'Daha erken' diyerek karşı çıkmıştı. Ön seçim için sadece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylığını açıklamıştı.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Ön seçim ile ilgili İmamoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu şunları ifade etti:

"Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ortak akıl ve uzlaşmayla Türkiye yeniden ayağa kalkacak, milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden kazanacağız."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum"pic.twitter.com/o0uFoh6suV — Mynet (@mynet) March 6, 2025